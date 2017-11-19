Mostrarse desnuda requisito de empleo

Un saltillense trató de involucrar a jovencitas de la localidad en red de prostitución, ofreciendo trabajo con excelentes prestaciones, pero que se trata de un engaño para llevarlas a una “entrevista” en un hotel donde deben mostrarse desnudas.

A través de redes sociales se busca establecer esta red, donde el usuario Modelsalt Adrian Santamaría ofrece empleo a través de los grupos de Facebook, tanto de negocios como de empleos, atrayendo principalmente jovencitas.

Este hecho fue denunciado a través de las mismas redes sociales, en donde se evidenció el tipo de negocio que el “empresario” saltillense busca hacer, al señalar a una de las jóvenes que para saber si es apta para el cargo deberá hacerle una entrevista y mostrarle el trabajo que tiene que hacer, esto en un cuarto de hotel.

“Le explicó, “serás mi asistente particular…me ayudarás con lo clásico, teléfono, archivo, depósitos bancos, cobranza clientes, prepararme café, lo diferente es cuando reclutemos personal para las diferentes áreas que manejamos como seguridad privada, modelos y edecanes”.

Para empezar necesito reclutar modelos (hombres y mujeres) para lucir ropa interior y lencería y necesito que me ayudes y estés presente en ese proceso, te explicaré primero yo fungiendo como el modelo hombre y te enseñaré cómo revisar la higiene, después cómo acomodar el cuerpo, qué posición adoptar en cada foto, cama, jacuzzi, regadera, después te explicaré contigo como si fueras la modelo”.

Aunque la interesada pidió que la entrevista se realizara en un lugar público, señaló que se haría en el hotel en donde lo conocen y señaló que es necesario que modele la lencería, lo que es un “beneficio”, ya que la contrataría sin capacitación, ni conocimientos previos del trabajo.

El reclutador cuenta con varias publicaciones de oferta de empleo, que van desde personal de limpieza, vacantes para camarógrafas y asistente, así como ofrece masajes anti estrés para mujeres como cortesías.