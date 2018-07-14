Movilización por fuga de gas argón

Como cada año Altos Hornos de México llevó a cabo el simulacro de acuerdo al programa de capacitación interna y protección hacia la comunidad, esto en el marco del Día Nacional de la Prevención y Atención de las Emergencias Químicas, sin embargo en esta ocasión se tuvo poca participación de la ciudadanía.

En cumplimiento con las normas que establece la realización de simulacros en las empresas consideradas como de alto riesgo por el manejo de sustancias químicas, Altos Hornos realizó la mañana de ayer el simulacro de una fuga de gas argón que se tuvo en el BOF de la Planta Uno de la Siderúrgica.

Para este ejercicio se contó con el apoyo de elementos de Protección Civil, de Bomberos, Seguridad Pública, la Cruz Roja, así como de los integrantes del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM).

Cada año se realizan los simulacros para evaluar la preparación de las corporaciones en la atención de un siniestro.

En total fueron 47 elementos y 27 unidades de las diferentes corporaciones que acudieron para controlar la emergencia.

El ejercicio inició a las 11 de la mañana y de acuerdo a las cifras de los encargados tanto de Bomberos como de la empresa, la respuesta de las brigadas internas fue de 2 minutos y del resto de las corporaciones fue de 4.5 minutos, lo que está dentro del rango que establecer la norma. De acuerdo a los estándares, el tiempo de respuesta para la fuga de gas argón que es un gas que provoca asfixia a la población y quemaduras de tercer grado en caso de una exposición directa, es de 5 minutos, pero las unidades llegaron al lugar 11 minutos después de que se dio la alerta a las corporaciones.

La evaluación que realizaron los cuerpos de rescate que participaron dentro del simulacro fue que se atendió de manera oportuna la contingencia, logrando controlar la fuga y disminuyendo el riesgo que existía a la población.

Otra de las áreas de oportunidad que se detectaron fue la respuesta de la gente, ya que a pesar de que este ejercicio busca involucrar a la ciudadanía, fueron pocas las personas que evacuaron su domicilio ante la contingencia. Sin duda, dentro de este ejercicio se logró controlar la fuga que se simuló dentro de la empresa, pero se requiere de mayor participación de la gente para preparase y saber cómo actuar ante una contingencia.

Simulan la intoxicación de un trabajador del BOF.