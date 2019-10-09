Muere bebé ‘sano’

Un bebé nacido hace ocho días en una clínica particular, murió por complicaciones en el hospital de Seguro Social, después que la pediatra del centro médico privado lo dió de alta porque lo encontró “saludable”.

David Rodríguez y su esposa decidieron que su bebé debería nacer en un centro hospitalario privado, y contrataron los servicios de parto en la clínica local, Personal médico atendió el alumbramiento y el bebé no fue revisado al momento.

La pediatra Patricia auscultó al recién nacido hasta el día siguiente, el 2 de Octubre, explicó el papá del pequeño; la doctora afirmó que el producto estaba saludable y ordenó su alta, que se realizó el jueves tres, pese a que el pequeño mostraba una extraña coloración amarilla en toda su piel, tenía flemas en sus vías respiratorias y presentaba algo raro en sus oídos, “pero la doctora decía que era normal”, indicó Rodríguez.

El viernes 4 de octubre sus papás lo llevaron a consultar porque presentaba temperatura, y el nuevo pediatra les dijo que el niño se veía mal de salud y señaló el color amarillo que presentaba, y dijo que era una situación de preocupación.

Ordenó hacerle estudios y al ver los resultados, el sábado 5, les indicó que lo hospitalizaran en el Seguro Social porque presentaba un cuadro clínico de infección en los pulmones.

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El pequeño falleció la tarde noche de este martes 8 de octubre, en el hospital, y sus papás alistan una demanda penal contra la pediatra y contra la clínica por negligencia médica que terminó con la muerte del paciente.