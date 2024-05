Muere ciervo en Ecoparque

Un ciervo rojo recién nacido en el Ecoparque Monclova perdió la vida ante el intenso calor que se reciente en la ciudad, indicó el Director del Zoológico Rafael González Ortiz.

Explicó que la semana pasada nació la cría y la venado madre como es costumbre de estos animales escondió a la cría entre los matorrales hasta los 15 o 20 días la sacan.

"Vimos al ciervo el día que nació estaba recién parido porque estaba mojado, pero la madre no nos permitió acercarnos, y no insistimos porque si los toca uno ya no los quiere la hembra", explicó.

Dijo que al tercer día lo anduvieron buscando pero no lo encontraron, pensaron que estaba bien bajo el resguardo de la madre, pero a los días siguientes cuando los encontraron la madre estaba a un lado de su cría ya sin vida, "no se movía al parecer no tenía mucho tiempo muerto".

HIDRATAN A LOS ANIMALES DEL ZOOLÓGICO

Asimismo, González Ortiz destacó que están protegiendo a todos los animales, les dan dotación doble de agua, y han aplicado diversas logísticas para protegerlos del intenso calor y los rayos del sol.

Les colocaron más recipientes por jaula o zona, las pilas están constantemente llenas del vital líquido, por las tardes va una persona del equipo especialmente a rellenar los baldes para que no les falte el agua a los animales.

Colocaron también malla sombra en algunas áreas donde se ubican los animales, especialmente en la parte alta del zoológico.

A todos les afecta mucho el calor, pero los más vulnerables, según González Ortiz son los osos, la ventaja es que a ellos les gusta mucho bañarse y constantemente los mojan para mitigarles el calor.

Entre los felinos hay uno que otro, que no les gusta el agua pero a ellos se les mantiene el piso húmedo y que no les falte el líquido para beber.