Muere coahuilense mientras vacacionaba

Una mujer originaria de Coahuila, murió ahogada de manera trágica cuando intentaba salvar a su hijo de una ola que la arrastró en la Playa Pelícanos de Puerto Vallarta.

La víctima se trata de la ramosarizpense Laura Concepción Padrón, quien fue arrastrada por las olas y aunque personal médico del hotel que se hospedaba intentó reanimar a la mujer, ya había muerto.

Muere mujer saltillense en Puerto Vallarta.

La mujer de 34 años de edad, era originaria de Ramos Arizpe, Coahuila y se encontraba de vacaciones en el puerto junto con su familia.

Su esposo, entró a rescatarla, la sacó a la playa pero ya iba inconsciente, por lo que el personal médico y paramédico que llegó en esos momentos en una ambulancia, le dieron reanimaciones en varios ciclos, pero lamentablemente la mujer fue declarada sin vida.

Ante estos hechos llegó el personal de la Fiscalía, así como los servicios periciales, mismos que se hicieron cargo del cuerpo sin vida y de las investigaciones correspondientes, llevando el cuerpo al Semefo para la necropsia de ley.

De acuerdo a un familiar de la ramosarizpense, todo ocurrió en cuestión de minutos:

“Estando en la playa con Laura, Emilio y Rigel tomando fotos hay un momento en que Laura se adelanta no más de 5 metros, ese momento viene una ola gigante que los alcanza Laura por su peso sigue de pie pero jala a los niños, ambos vamos tras ellos y al menos en 3 ocasiones las olas nos devuelven. Rigel corre con suerte y la siguiente ola la devuelve y un señor la agarra. A Emilio las olas lo llevan mar adentro a una distancia de al menos unos 20 o 30 metros . A este punto algunos intentan ayudar pero como el mar está muy bravo siempre nos devolvía, sin yo poder ver cómo Laura subió la ola pero por al menos 2 minutos perdí de vista a Emilio, yo y otros seguimos intentando cruzar sin éxito. La siguiente escena que veo es cabeza de Emilio y luego pude ver que estaba agarrado a su mamá. Ella flotaba boca abajo y como ya habían pasado más de 5 minutos supe que ya estaba muerta. En este el mar los acerca un señor logra cruzar y rescata a Emilio, la ola vuele a jalar a la Laura y pasaron otros 3 minutos para su rescate.”

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