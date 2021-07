Muere de Covid empresario que trajo a Sammy

Peter Lozano es un empresario de Monclova que lamentablemente falleció casi al mismo tiempo que el actor Sammy Pérez, pues el empresario lo contrató para hacerle publicidad a ópticas en redes sociales, ambos fallecieron de Covid-19. Así se dio a conocer la mañana de este viernes a través de redes sociales, los dos fallecidos formaron parte del equipo de la película "Sin Límite de Tiempo", por lo que convivieron durante algunos días, incluso se muestra un video en el que ambos aparecen a inicios del presente mes.

"No es un adiós es un hasta pronto, Peter Lozano quiero recordarte así , con tus ocurrencias , nuestras pláticas y mil risas , disfrutando comer en cualquier parte ,tus hermosos detalles , tu cariño jamás pensé que me tocara decirte hasta pronto , familiares y amigos muchísimas gracias a quienes estuvieron al pendiente de Peter y su esposa Irene y los incluyeron en sus oraciones , hoy dio su último aliento de vida , pero confiamos que está en un hermoso lugar , te amo mi niño y siempre estarás en mi", posteó la hermana Alma Rosa Lozano del empresario monclovense en su cuenta de Facebook.

Por otro lado, Damian Ibiza productor monclovense de la película en la que ambos participaron, publicó en su cuenta de Facebook.

"Hoy desperté con esta mala noticia, dos grandes amigos ya no están con nosotros y de verdad que me entristece mucho no me cae el 20, que en paz descansen Peter Lozano y Sammy Pérez, Dios los tenga en su Santa Gloria y pronta resignación y recuperación para sus seres queridos".