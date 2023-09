Muere estudiante; culpan a garrapata

En medio de un preocupante incremento de casos sospechosos de rickettsia en Coahuila, una pequeña de 11 años falleció este sábado presuntamente a consecuencia de la picadura de garrapata en Monclova.

La pequeña era estudiante de la escuela primaria Niños Héroes de Chapultepec de la colonia Progreso y cursaba el sexto grado de nivel básico.

Este lunes fue despedida en el área cívica del plantel, en medio de un gran homenaje y mensajes de sus compañeritos que no daban crédito a la tragedia.

En el mural del plantel, sus compañeros y maestros escribieron cartas de despedida con fotografías de Susana.

Como una niña siempre alegre, activa, sonriente, fue recordado su andar en los patios escolares.

Trascendió que desde la semana anterior la menor presentaba temperatura en horas de clases por lo que fueron llamados sus padres para que la llevaran a consulta, posteriormente no acude a clases los días siguientes.

Lamentablemente el pasado sábado perdió la vida en la Clínica Siete del IMSS.

De acuerdo a información emitida por docentes del plantel trascendió que la menor fue llevada a consulta con un pediatra particular, quien tras revisarla le encontró ronchas y salpullido, solicitando su inmediata hospitalización en urgencia a la clínica siete del IMSS.

Apenas horas más tarde de haber ingresado, fue subida al área de terapia intensiva, la menor presentó dos paros cardiacos y lamentablemente falleció. A decir de familiares allegados, médico no se percataron de una picadura que la menor tenía en la espalda, pero se refiere que pudo ser la picadura de garrapata.

"En esta mañana me toca rendir unas palabras para ti Susy desde lo más profundo de mi corazón; hemos llorado tu ausencia, nos dejas un gran vacío en el alma, es difícil aceptar para tus compañeritos y para mí, entrar al salón de clases y saber que ya no estarás entre nosotros, te vamos a extrañar siempre. En poco tiempo dejaste huella en mí y en cada uno de tus compañeros, Susy te llevaste un pedazo de mi corazón, ahora ya descansas en paz mi niña, ya no hay dolor ni sufrimiento, estoy segura que donde quiera que te encuentres sigues sonriendo como aquí lo hacías." escribió su maestra Andrea.

Su mejor amiga también se despidió con emotivo mensaje. "Susi tu sabes lo mucho que te amo y eso no va a cambiar en verdad lo mejor de mi vida fue ser tu mejor amiga, no me puedo creer que ya no estás aquí conmigo, quisiera que esto solo fuera una pesadilla y que aun sigas en este hermoso mundo. Fue una etapa muy linda ser tu mejor amiga. Susi no sabes cuánto te extraño, me dolió tanto verte dentro de ese ataúd y no a mi lado Susy, de verdad te amo mucho y siempre serás mi mejor amiga.

En el grupo de sexto grado se extrañará su presencia, como amiga, compañera y alumna, SUSANA NATALY siempre será recordada y siempre será parte de la generación 2018-2023

"Pasaste por nuestras vidas como un estrella fugaz, pero tu brillo vivirá siempre en nuestros corazones"