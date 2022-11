Muere Héctor Bonilla, actor mexicano a los 83 años de edad a causa del cáncer

Héctor Bonilla murió el 25 de noviembre a los 83 años de edad, a causa del cáncer que padecía desde hace varios años.

Su hijo Fernando Bonilla, compartió un comunicado en sus redes sociales para confirmar la lamentable muerte de Héctor Bonilla.

Héctor Bonilla llevaba cuatro años luchando contra el cáncer de riñón, y murió rodeado de su familia, y en paz en su hogar.

La familia del primer actor compartió su epitafio: "Se acabó la función. No estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada".

Héctor Bonilla es reconocido por su trabajo en televisión, teatro y cine; recientemente, su hijo Fernando Bonilla lo homenajeó con la obra de teatro ´El corrido del rey Lear´.

El actor estaba casado con la actriz Sofía Álvarez y tuvo tres hijos: Sergio, Leonor y Fernando Bonilla.

Héctor Bonilla, el actor que se volvió leyenda

El primer actor Héctor Bonilla, era originario de Tetela de Campo, Puebla y nació el 14 de marzo de 1939.

Estudió en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y se convirtió en una importante figura del teatro, cine y televisión.

Debutó en el cine con la película ´Jóvenes y Bellas´ y fue reconocido por su participación en películas como:

La Secretaría de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento del actor Héctor Bonilla, egresado de la Escuela de Arte Teatral del INBAL y considerado uno de los mejores actores de México. Se desarrolló en teatro, televisión y cine, donde participó en filmes como Rojo amanecer. pic.twitter.com/Q8qQzmXuAo — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) November 25, 2022

Rojo Amanecer

El Bulto

Serpientes y Escaleras

Ambar

Fue ganador de dos premios Ariel, como Mejor Actor por la película ´Rojo Amanecer´ y por su actuación en la película ´Meridiano 100'. También le fue otorgado el Ariel de Oro por su extensa trayectoria artística.

Héctor Bonilla se ganó el corazón del público por su participación en telenovelas como ´Rosa Salvaje´ y también trabajó en series como:

´El Señor de los Cielos´

El César´

El actor Héctor Bonilla padecía cáncer de riñón diagnosticado en 2019, pero nada detuvo al actor, pues a pesar de padecer esta enfermedad, continuó trabajando.

Una de sus últimas apariciones públicas fue a mediados del 2022, donde acudió a la revelación de placa de una obra teatral de sus hijos, quienes también celebraron 10 años de su compañía de teatro Puño de tierra.

Instituciones como la Secretaría de Cultura, amigos y el público, quedaron consternados con la muerte de Héctor Bonilla y le han rendido conmovedoras palabras.