Muere Pilo Dávalos, ángel y voluntario

Nada es tan fuerte como el corazón de un rescatista voluntario, así como el espíritu de Porfirio Dávalos que por muchos años sirvió a la población, porque era un hombre de valor. Por desgracia, lo encontraron ayer sin vida en el interior de su domicilio, habían transcurrido varios días desde su muerte.

Tenía 45 años de edad y fue localizado en su vivienda en la calle Purísima esquina con álamo en la colonia Héroes del 47, la noticia consternó a sus amigos y la gente que lo conocía pero sobre todo de sus hermanos.

Porfirio Dávalos fue uno de los fundadores de Ángeles Voluntarios, era socorrista y brindó servicio durante mucho tiempo, después se cambió a Cruz Ámbar Frontera, hasta que junto con otros compañeros creó el Grupo de Urgencias Básicas.

Siempre le gustó ayudar de manera voluntaria, era una pasión, dedicaba parte de su vida a los demás, un hombre honrado y humilde que se ganó el cariño y la admiración de muchos.

Trabajó en diferentes funerarias de la región y cada vez que salía o tenía horas de descanso se iba a la coordinación de voluntarios, después estuvo de guarida de seguridad, cada vez que descansaba estaba presente como voluntario, no importaba de quién se tratara él servía a todos por igual, era muy empático y prefería quedarse sin un vaso de agua para dárselo a alguien más.

Recordó que en una ocasión que anduvieron boteando, una mujer se acercó y les pidió ayuda para un taco, traían unas moneadas en el bote, decidieron abrirlo y lo que traían lo usaron para comprar una despensa para la mujer y empezaron a pedir de nuevo, a empezar de cero.

Porfirio nunca se casó, sus padres ya habían muerto y la única familia que tenía era una hermana que vive en Estados Unidos y que llegó a Monclova para dar el último adiós a su hermano.

Existen muchas versiones, la última vez que se presentó en el Gubc, dijo que estaría una semana sin trabajar y que estaría ayudándoles en lo que fuera necesario.

Gustavo Adolfo Espinoza Castro comentó que un día de esos, llegó y comentó que se sentía mal, le dijeron que debió quedarse en su vivienda, ahí platicó que eran síntomas de apéndice y traía temperatura, le pidieron que se fuera a consultar y se fue, al día siguiente se comunicaron con él y dijo que seguía malo, le ofrecieron llevarlo a la clínica pero no quiso.

Para le sábado le volvieron a marcar pero no contestó, lo mismo el domingo y pensaron que era porque ya había regresado a su trabajo y normalmente no lo dejan usar el teléfono por lo que no les pareció extraño que no contestara.

Pero lamentablemente se dio a conocer la noticia, fue encontrado sin vida, creen que pueda tratarse de la apéndice porque se dice que vomitó antes de morir, luego pensaron que se resbaló y se golpeó en la cabeza o bien que todo se trataba de un infarto, pero en sí no se sabe cuál fue la causa de la muerte, solo lo sabe la familia.

"Mucha gente lo apreciaba, mucha gente lo quiso mucho, puede decir que nunca tuvo enemigos, al contrario tenía muy buenos amigos", comentó.