¡Muere prensado!

CASTAÑOS, COAH.- Victima de las lesiones con las que resultó al ser prensado por una maquinaria, un operario de la empresa Maxión Inmagusa murió la mañana de ayer en la clínica 8 del Seguro Social.

Fue las primeras horas del sábado cuando Carlos Omar de la Cruz Vázquez, quien contaba con 33 años de edad, sufrió el accidente de trabajo mientras laboraba en el área de tratamiento térmico y pretendía meter unas piezas.

Al ser prensado entre la maquinaria, Carlos Omar resultó con una grave fractura de columna lumbar pues quedó atorado entre los engranes de la misma, por lo que sus compañeros, al percatarse de lo anterior, corrieron a auxiliarlo.

Carlos fue trasladado de emergencia a la clínica 8 del Seguro Social, en dónde quedó en manos de los especialistas, sin embargo minutos más tarde perdió la vida.

Personal del hospital se encargó de informar del deceso del trabajador a los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes arribaron para tomar conocimiento del caso y realizar las diligencias correspondientes.