Muestran cocineras riquezas culinarias

Arteaga, Coah.- Con la inauguración de la tercera edición de la “Feria del Asado”, en este municipio se dan más opciones al turismo de conocer otra de las riquezas de este Pueblo Mágico, a la vez que se da a conocer el trabajo del grupo de Cocineras Tradicionales. La Feria del Asado se puede disfrutar frente a la Presidencia Municipal de Arteaga, donde las cocineras tradicionales ofrecen no solo asado, sino platillos típicos y repostería que caracteriza a Arteaga.

Con la inauguración de la tercera edición de la “Feria del Asado”, en este municipio se dan más opciones al turismo de conocer otra de las riquezas de este Pueblo Mágico.

Jaime Guerra Pérez, Secretario de Economía y Turismo, reiteró que el turismo es una de las prioridades del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, por lo que se pretende que al final del sexenio esta actividad sea tan importante como la industria o como las energías renovables.

“Este tipo de eventos nos ayudan mucho a reforzar este Pueblo Mágico para que los turistas vean lo que se está haciendo en Arteaga”, mencionó Guerra Pérez.

“Cuentan con todo el apoyo del Gobierno del Estado para continuar promocionando el turismo en Arteaga”, dijo al mencionar que cada año Coahuila crece un 20 por ciento en número de visitantes.

Martha Quiroz Villanueva, coordinadora de cocineras tradicionales, mencionó sentirse orgullosa de este proyecto porque ya son reconocidas a nivel nacional.

La Feria del Asado se puede disfrutar frente a la Presidencia Municipal de Arteaga.