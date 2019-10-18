Multa de 1 mdp por dar bolsas de plástico

Habrá sanciones administrativas de más de un millón de pesos a los comercios que sigan proporcionando bolsas de plástico, señaló Eglantina Canales Gutiérrez, secretaria del Medio Ambiente, al informar al sector sobre las disposiciones de la Ley de Equilibrio Ecológico.

A partir del 20 de enero del próximo año entra en vigor la obligatoriedad de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente donde los negocios deberán de dejar de empaquetar en bolsas de plástico los artículos a los clientes y los que venden algún producto similar deberán adquirirlo con proveedores que manejan material biodegradable, indicó.

La Secretaria del Medio Ambiente aseguró que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como las direcciones del Medio Ambiente y, en algunas ciudades como Saltillo que cuentan con Policía Ambiental, serán las encargadas de revisar el cumplimiento y sancionar.

“Las sanciones son administrativas, ahorita no tenemos cárcel para eso, son administrativas y varían, es una mezcla de la dimensión del daño y la continuidad con que se haga”, afirmó la funcionaria.

Canales Gutiérrez sostuvo una reunión con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Zertuche Martínez, y representantes de los ayuntamientos de la región Centro para ver los avances en la sustitución de bolsas de plástico y los proveedores que deben contar con fichas de certificación de los materiales que usan en el producto.

Lucila Garza de la Cerca, regidora de Limpieza, Parques y Jardines de Monclova, resaltó la importancia de hacer campañas previas y difusión cultural sobre la inminente acción de dejar de usar bolsas de plástico por ley estatal.