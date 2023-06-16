Multa de 4 mil a quien tire agua

El Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento aplicará multas a las personas que sean sorprendidas desperdiciando agua, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía para que tome conciencia y cuide el agua.

Eduardo Campos Villarreal Gerente de SIMAS informó que se tiene garantizado el abasto de agua durante la temporada de calor, pero no por eso permitirán que se desperdicie agua, por lo que se estará monitoreando el uso que se le dé.

“Como lo comentábamos ya estamos en verano, con estas temperaturas tan calientes que estamos viviendo ahorita, y que se sentirán de aquí en adelante, SIMAS como organismo operador estamos trabajando para distribuir el líquido, pero el aguan no es infinita, por lo que debemos cuidarla”.

Se hizo un llamado a la población para que hagan buen uso del vital líquido, con el fin que no se desperdicie y no se utilice de manera indiscriminada y sean responsables en el uso y el consumo.

Señaló que se han detectado domicilios en los que se tienen fallas en los tinacos, por lo que se desperdicia una gran cantidad de líquido, por lo que se hace un llamado a los propietarios para que revisen sus instalaciones.

Así mismo se pidió a la población que reporten a la línea 073 o en la página de Facebook cualquier caso de desperdicio de agua, para aplicar las sanciones correspondientes y evitar que se haga mal uso.

Comentó que de acuerdo a lo establecido en la ley, las multas por desperdicio de agua son de mil 728 en tarifa doméstica y 3 mil 457 en comercial.