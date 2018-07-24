Multan en Colinas a choferes de tráileres

Tras los accidentes suscitados en el sector Colinas de Santiago donde tráileres ocupan calles como estacionamiento, ayer Seguridad Publica realizó un operativo sorpresa en esta colonia arrojando como saldo 11 infracciones.

Cabe mencionar que vecinos de esta colonia clamaban a elementos de Seguridad Pública para que acudieran al lugar y sancionaran a estos choferes.

Recordaron que en abril un tráiler atropelló a una menor y temían que ocurriera lo mismo pues los choferes ingresan a la colonia con todo y tractocamión, poniendo en riesgo a la población.

El director de Seguridad Pública Gerardo Arellano Acosta informó que la mañana de este lunes, se realizó un operativo, infraccionando 11 unidades con un monto aproximado a los 800 pesos.

Explicó que a siete de las unidades se les retiró sus placas y cuatro más la licencia de conducir, dijo estos documentos son retirados como garantía para la infracción.

Se realizaron 11 infracciones a tráileres que se encontraban dentro de la colonia.