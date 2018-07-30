Multas de 450 pesos por exceso de velocidad

MONCLOVA.-Conducir a una velocidad superior a los 80 km/h en principales avenidas, automovilistas serán sancionados con multas de 450 pesos, esto a través de los operativos Radar que implementa la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Durante el fin de semana se implementaron operativos Radar en avenida las Torres, así como bulevar Pape frente a la colonia Obrera, con el objetivo de reducir el número de accidentes automovilísticos causados por el exceso de velocidad.

Desde hace tres semanas autoridades municipales han reanudado los operativos antialcohol, acciones con las que contemplan la prevención de accidentes, así mismo con los operativo Radar donde se busca se respete los límites de velocidad en los principales bulevares de esta ciudad.

Durante el día sábado y madrugada del domingo se implementó un filtro antialcohol sobre la calle de la Barrera asegurando 8 vehículos por que automovilistas conducían con un primer grado de alcohol.

Respecto al operativo Radar instalado sobre el bulevar Pape, tiene como propósito generar una cultura de velocidad de los automovilistas, dicho filtro se estará presentando de forma aleatoria en el trascurso de la semana.

La Dirección de Seguridad Pública municipal informó que el límite de velocidad permitido en zona escolar es de 40 kilómetros, mientras que en avenidas principales como las Torres, Bulevar Pape, Bulevar San Buena no debe superar los 80 km/h.

Indicó que las sanciones por conducir a exceso de velocidad tendrá un valor de 450 pesos, operativos que se habrán de presentar de forma sorpresa.