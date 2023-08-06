Murieron dos niños ahogados

En el mes de julio se registraron 3 lamentables accidentes en la ciudad de Monclova, dos muertes de menores de edad por ahogamiento y uno más que sí logró sobrevivir pero con secuelas graves.

Lo anterior lo dio a conocer Julio Ríos comandante de Bomberos en Monclova y quien exhortó a las familias tener las debidas precauciones al momento de asistir a balnearios, quintas o albercas particulares sobre todo en los más pequeños pues un descuido puede ser fatal.

Dichos casos se dieron en la zona urbana y rural de Monclova, incluso uno de ellos en la colonia tecnológico en un evento familiar, un niño de tres años se encontraba flotando en una alberca, lamentablemente cuando se percataron de su ausencia ya era demasiado tarde, aun cuando se llevó de manera inmediata a una clínica particular, el menor ya no contaba con signos vitales “

“En ejido El Oro tuvimos el reporte de un menor al interior de una alberca, afortunadamente el salvavidas puso en marcha sus cursos de rescate y lograron sacarlo a tiempo pero quedó con secuelas.