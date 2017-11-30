Murió de cirrosis

Los estudios periciales realizados a Yésica Jazmín Zapata Hernández, quien murió en las celdas de Seguridad Pública, establecen que la causa de la muerte fue insuficiencia hepática aguda secundaria a cirrosis hepática, por lo que quedó descartada alguna responsabilidad de la policía.

De acuerdo a la información proporcionada por fuentes extraoficiales de la Fiscalía General del Estado, la mujer de 33 años de edad murió a consecuencia de un severo problema de alcoholismo que padecía.

Con el resultado de la autopsia queda descartada la responsabilidad de la Dirección de Seguridad Pública en el fallecimiento de la mujer, pues no se trató de un crimen o de una falta de atención médica preventiva.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal solicitaron a la corporación el informe policial de la detención de la mujer, así como los videos de las cámaras de seguridad para asentarlas en el expediente.

Cabe mencionar que los familiares de la mujer acudieron al reconocimiento del cuerpo para darle sepultura.