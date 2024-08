Murió en anexo; hoy cumpliría 15 años

Este jueves 22 de agosto, Cristopher Alfredo de la Cruz de la Fuente hubiera cumplido 15 años, pero su vida fue trágicamente interrumpida en noviembre de 2023 mientras estaba internado en el Anexo Impacto de Fe. Su madre, Edith de la Fuente Zamora, relata con lágrimas en los ojos cómo su hijo fue atraído por la promesa de una vida mejor, pero encontró el infierno en la Tierra.

"Cada día me duele su ausencia", confiesa Edith, aún conmocionada por la pérdida de su hijo. "Yo quería hacer las cosas bien y no pensaba que esas personas le iban a hacer eso. Siempre creí en ellos porque me hablaban de Dios y siempre traían la Biblia bajo el brazo. Me sentía tranquila, nunca me imaginé que se escudarían con la palabra de Dios mientras ellos hacían el mal".

La necropsia reveló el horror: más de 45 fracturas en la cabeza, producto de golpes. "La necropsia salió que él no era adicto, el niño salió limpio en la prueba de orina, de pelo, saliva, salió negativo", destaca Edith. La evidencia es clara: Cristopher no murió por su adicción, sino por la brutalidad de aquellos que se suponía que lo ayudarían.

Tres personas se encuentran detenidas, pero la justicia se ha retrasado. Edith exige castigo para los culpables y advierte a otras familias: "No recomiendo ningún centro de rehabilitación, porque no sabes lo que puede pasar. No quiero que otras familias pasen por lo que yo estoy pasando". Su voz es un llamado a la acción, un grito de alerta para que nadie más caiga en la trampa de la fe que mata. "Solo pido justicia para mi hijo", finalizó Edith.