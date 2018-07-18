Museo de la Revolución sellará Pasaporte al Arte

Torreón, Coahuila.- Con la finalidad de acercar a las niñas y niños coahuilenses a los museos, la Secretaría de Cultura de Coahuila (SC) brindará a los visitantes el denominado “Pasaporte del Arte”, que podrá ser sellado por cada uno de los 12 recintos del estado inscritos a esta dinámica, y al final, el menor con más marcas recibirá un premio.

El Museo de La Revolución será el participante por la Región Laguna en la actividad que se efectuará del 15 de julio al 05 de agosto. En este espacio también se desarrollará el taller “A quién invito al museo”, el día 19 de julio.

El Museo de La Revolución será el participante por la Región Laguna en la actividad que se efectuará del 15 de julio al 05 de agosto.

Silvia Castro Zavala, Directora del Museo, señaló: “Un museo puede estar ahí para el público, pero si no lo visitan está incompleto. El ciclo se cumple cuando la ciudadanía lo recorre, y el de La Revolución muestra por qué La Laguna fue tan importante para el movimiento armado”.

La Secretaría de Cultura de Coahuila, a través de la Dirección General de Historia, Museos y Patrimonio Cultural exhorta a sumarse a esta actividad; al final de cada recorrido los niños recibirán un sello en su pasaporte para dejar constancia de su visita.

Los museos participantes son Museo del Normalismo, Museo de la Cultura Taurina, Museo de Artes Gráficas, Museo de las Momias, Museo del Palacio, Salas Carranza, Museo del Sarape y Trajes Mexicanos, Museo de los Presidentes Coahuilenses, Museo de La Revolución Saltillo, Museo Francisco Villa y Museo Cultural de Nadadores, así como el Museo de La Revolución de esta ciudad.

De forma que las familias que vayan de Torreón a Saltillo o viceversa pueden recorrer los museos, aprender y recibir el sello para el “Pasaporte del Arte”, aclaró Castro Zavala.

Cada periodo vacacional las visitas se incrementan, pero hoy los paseantes encontrarán este atractivo y las familias conocerán la historia y recuerdos que se cuentan en cada sede.