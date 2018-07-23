Nada detiene a Raquel

Día a día Raquel García Lozano se levanta con actitud positiva y se prepara para ir a trabajar, tiene un hijo de 5 años a quien sacar adelante, ella no estudió por diferentes causas y tiene una discapacidad, pero esto no le impide trabajar.

Lavar vehículos es lo que sabe hacer, muchos la han visto en la calle De la Fuente a la altura de un famoso puesto de barbacoa, a veces su vestimenta llama mucho la atención de la gente, qué decir de su peinado original, sus pies sucios, a veces descalza y su sonrisa, esa sonrisa que entrega a las personas aún sin conocerlas.

Raquel se ha hecho de clientes frecuentes a los que les lava su coche dos o tres veces por semana.

Raquel nació con un problema, su padre dice que no sabe qué es, nunca recibió atención médica, pareciera que está mal de sus facultades mentales pero también es muy inteligente, podrá olvidarse del lugar donde vive, de su edad, pero de su hijo jamás.

Asegura con entusiasmo que el próximo 28 de agosto cumplirá 22 años de edad, durante mucho tiempo se le ha visto por este tramo de la calle en la Zona Centro, antes ella acompañaba a su madre hasta que esta murió.

Ahora anda sola lavando coches, en este periodo vacacional su hijo se queda al cuidado de una mujer que habita ahí cerquita y que le ayuda para que ella pueda trabajar, pero normalmente el menor se encuentra en el kínder.

Raquel nació con un problema, su padre dice que no sabe que es, nunca recibió atención médica, pareciera que está mal de sus facultades mentales pero también es muy inteligente, podrá olvidarse del lugar donde vive, de su edad, pero de su hijo jamás.

Pedrito es el amor de su vida, él es su hijo, su motor, al cuestionarle a cerca del padre de su hijo, ella simplemente se quedó en silencio, existen versiones de que su niño, el que ahora es su más grande razón de vida, es producto de una violación.

Su padre a veces acude al mismo lugar para trabajar lavando vehículos, pero no es todos los días porque trabaja como jardinero en una constructora.

Raquel se ha hecho de clientes frecuentes a los que les lava su coche dos o tres veces por semana, le pagan hasta el sábado de 100 hasta 200 pesos, pero normalmente lavar un carro tiene un costo de 50 pesos.

“Se te va hacer tarde Raquel, el tiempo es oro, te falta el otro carro, si no te apuras el señor se va a ir”, le dijo su papá mientras Raquel contaba su vida, ella sonriendo le dice que en un momento más terminará y que se va apurar.