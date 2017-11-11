Nada resuelve Profeco

José Neaves Álvarez se quejó de la lentitud y burocracia de la Procuraduría Federal del Consumidor, hace más de dos meses presentó su denuncia en contra de un taller mecánico en donde en lugar de arreglar su vehículo se lo dejaron peor y hasta hoy no le han solucionado nada.

En la Profeco le dicen que no tienen resolución de Saltillo, que hay qué esperar más tiempo, lo que ha colmado su paciencia mientras que el mecánico responsable se ríe y se burla de él.

Antonio Mona Soto es el propietario de un taller mecánico que se encuentra en la colonia 10 de mayo en la privada San Buenaventura con bulevard Ejército Mexicano en los límites de Monclova y Frontera.

Desde antes de septiembre llevó su camioneta al lugar, una Ford Ranger 2000 que presentaba fallas mecánicas, ha pagado desde entonces la cantidad de 3 mil pesos tan solo de mano de obra aunado a las refacciones que constantemente le han pedido y que ni siquiera sabe si las han utilizado para su vehículo.

Señala que su camioneta la han desarmado tres veces y cada vez le dejan más fallas, no funcionan los cambios; el pasado miércoles fue a recogerla, se la entregó con vidrio estrellado y lo peor de todo, es que nunca le entregaron recibos o factura.

Neaves Álvarez quiere que agarren el mecánico, le apliquen una multa o le cierren el negocio para que a otro ciudadano no le suceda lo que a él, pero además quiere que se haga responsable.