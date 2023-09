Nadie se salva de CFE

Recibos de hasta 9 mil pesos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han llegado a los hogares de los monclovenses en el último bimestre, incluso hay quienes a pesar de tener paneles solares tuvieron que pagar más de 6 mil pesos.

En una encuesta realizada por Periódico La Voz Monclova los ciudadanos dieron a conocer los recibos que llegaron a sus casas como a la de sus familiares y vecinos, quienes tienen semanas sin habitar los domicilios y su recibo fue de 4 mil pesos.

Mientras que el caso más sonado fue el de José Castorena quien asegura tener paneles solares y en su casa aparatos domésticos pero le salieron 6 mil 307 pesos a pagar, señaló que el paga normalmente de 50 a 80 pesos.

"Con esfuerzo compré 12 paneles para ahorrarme cuando ya esté más en la tercera edad y que me alcance la pensión"

Así mismo, José Cortez mencionó que el cuenta con miniSplit pero no se encuentra en su casa todo el día y le salieron 18 mil pesos a pagar, además que su regulador se la pasa girando cuando el de sus vecinos ni ruido hace.

"Me salió el triple de lo que he pagado siempre y eso que no estuve en mi casa quince días, pague 2 mil 900 pesos por mes ya que es mediante tarjeta inteligente", dijo María García.

Así mismo, en el anterior recibo de una usuaria pagó mil 600 pesos y ahora fue de 5 mil 600 pesos, motivo por el que tuvo que sacar dinero de su guardadito o reunir el dinero como pudiera para pagar el servicio.

"A mí me llegaron mil 900 cuando tengo un abanico de pedestal y no estoy en mi casa de 1:00 de la tarde hasta las 11:00 de la noche que regreso de trabajar, creo que no es justo"