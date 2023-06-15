Necesaria obra de Centro Histórico

Aunque los trabajos que se realizan en la zona centro para la construcción del Centro Histórico podrían ahuyentar el turismo, son necesarios, precisamente para “vestir” a Monclova más bonita para ser más atractiva para los turistas, dijo la regidora Gabriela Garza Galván.

Destacó que hay diversas reparaciones que el proyecto del Centro Histórico provocarán “pausa” al turismo en la ciudad, todo esto es muy necesario.

“Sabemos que se puede causar algunas molestias, pero es por un bien mayor el que se busca, porque esto va a representar que sea una mayor comunidad la que se interese por visitar Monclova”, comentó.

Indicó que sabe que el proyecto se hará en dos etapas y que no será fácil conciliar a los locatarios, pues las molestias que esto va a representar, pero el centro de la ciudad ya merece una buena atención y cuidado.

“Ojalá nos alcance el tiempo para hacer todo esto y si no, sería bueno que la próxima administración sea quien sea, le dé continuidad”, comentó.

Consideró que el tramo más complicado en este tema, será el de la segunda etapa de la calle De la Fuente hacia el sur hasta Seguridad Pública.

También recordó el tema de que en muchas áreas del centro de la ciudad está colapsado el drenaje y que incluso en algunos tramos ya no hay tubería, “cuando se empiecen los rtabajos vamos a ver en qué condiciones está”.