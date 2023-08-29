Necesarias 15 mil vacunas

Se requieren de 10 mil a 15 mil vacunas contra el coronavirus para inmunizar a los niños de la región centro de Coahuila. Arranca jornada de vacunación en planteles educativos de Monclova, Frontera y San Buenaventura, salen 10 brigadas con la segunda dosis del biológico Pfizer para niños de cinco y once años de edad.

El titular de Jurisdicción Sanitaria Cuarta Faustino Aguilar Arocha informó que aún se requieren miles de dosis para poder vacunar a todos los niños, y las mil 500 de Pfizer pediátricas que llegaron a la ciudad no serían suficientes sin embargo el secretario de salud está realizando las gestiones necesarias ante el gobierno del estado para que pronto se pueda disponer de ellas.

“De diez mil a 15 mil vacunas se requieren, recordemos que el año pasado los niños que tenían cuatro años de edad no podían vacunarse, este año ya cumplen los cinco y deben recibir la primera dosis, además hace falta también la segunda dosis y refuerzos.” Indicó.