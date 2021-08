Necesario regreso a clases presenciales

El Vocero de la Sección 288 señaló que es necesario el regreso a clases de manera presencial para un mejor desarrollo de los alumnos, ya que durante el pasado ciclo escolar hubo muchas deficiencias en el aprendizaje.

El próximo lunes dará inicio el ciclo escolar 2021-2022, que ha generado gran controversia entre los padres de familia entre aquellos que desean que regresan a clases y quienes temen por la seguridad de los menores.

Julio César Aguilera Silva, Vocero de la Sección 288 mencionó que están conscientes que el regreso a clases representa un riesgo, sin embargo dijo que hay muchas familias que exponen a los menores en fiestas, reuniones, en las que no cumplen con los protocolos y no utilizan el cubrebocas, por lo que decir que llevarlos a la escuela es un riesgo, es algo incongruente con lo que se hace.

Señaló que durante el pasado ciclo escolar, se demostró que no es lo mismo tomar clases de manera presencial que en línea, ya que no se tiene el mismo desempeño y no se obtienen los mismos aprendizajes, por lo que considera necesario volver a las escuelas cumpliendo con los protocolos de salud.

"Hoy en día nos dimos cuenta que no es lo mismo llevar clases en línea que presenciales, ya que los niños pueden tener dudas y aclararlas ahí mismo, y sabemos que muchos padres no dan la atención que se debe a las escuelas".

Además del tema de aprendizajes también está el tema de la socialización, donde los mismos niños piden ir a la escuela para distraerse y convivir con sus amigos, pero todo esto se debe hacer cumpliendo con todas las medidas de sanidad.