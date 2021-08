Necesita Leo Gael trasplante de riñón

"Es muy difícil ver que mi hijo a veces no quiere comer, jugar, caminar ni sonreír", comentó Rocío Rodríguez quien no pudo continuar hablando al verse rebasada por el llanto, su intención es dar a conocer la historia de su hijo Leo Gael, un pequeñito de 5 años de edad que necesita un trasplante de riñones y que con el apoyo de todos será posible.

Leonardo Gael González López es el más pequeño de cinco hermanitos, nació con el Síndrome Nefrótico, no le funcionan sus riñones, se lo detectaron a los 2 años 4 meses de edad cuando un día amaneció hinchado de pies a cabeza, era por la retención de líquidos, preocupados, sus padres lo llevaron al médico y les dieron ese diagnóstico.

Estuvo en clínica particular y después fue trasladado a la clínica 7 IMSS pero debido a que no hay nefrólogo pediatra lo trasladaron a Monterrey Nuevo León, se viene un proceso muy complicado y lleno de gastos.-

Diana Salazar Presidenta de la Fundación de Recuperación Integral para Adolescentes y Adultos, conoció el caso del pequeñito e hizo un llamado a la población a apoyar pues aunque la fundación lo hará a través del patrocinio de Arturo Hernández "El paisano", ese apoyo no será suficiente.

Mientras consiguen los donadores el próximo 02 de octubre lo van a dializar, pero esperan que para el 27 de octubre ya haya un donador mayor de 18 años de edad.

La operación se realizará dentro del IMSS pero necesitan 9 donadores de sangre, a los que hay que pagarles y trasladarlos a Monterrey donde se hará la transfusión de sangre tipo (B+), además de radiografías renales que se realizarán en particular y otros estudios que superan el costo de 5 mil pesos.

Su esposo trabaja en una empresa de Sabinas, por lo que como pueden hacen lo necesario para recabar fondos ya que saben que se vienen muchos gastos.

"A mi hijo no le funcionan los dos riñones, necesitamos un donador, si mi esposo o yo no somos compatibles conseguiremos un donador y veremos la forma de agradecerle, no sabemos como pero urge conseguirlo", comentó su madre.

A parte la doctora dice que Leo Gael está muy anémico tiene 6 de hemoglobina cuando deben ser 12, en esta situación ni siquiera puede entrar a un quirófano porque es muy peligroso, con una buena alimentación además de las transfusiones de sangre podrían estabilizarlo.

A Leo le gusta jugar y cantar, dijo que quería a su mamá hasta el cielo, es un niño muy juguetón, simpático, alegre que a simple vista se roba el corazón de propios y extraños.

Su madre está haciendo actividades como rifas, botellas de tequila, parrillada, botanas, hará más actividades para recaudar fondos, quien guste apoyar haciendo depósitos de hasta 10 pesos en adelante a la cuenta 4766 8416 0451 1892 cuenta saldazo, o puede acudir a la Colonia Ramos Arizpe calle 24 # 1603.