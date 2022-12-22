Necesitan un TAC migrantes heridos

Aún cinco de los migrantes accidentados la semana pasada siguen internados en el Hospital Amparo Pape, dos de ellos necesitan un TAC, pero no hay este servicio en el lugar y urge que se les hagan los estudios.

Pedro Magaña Huitrón, titular de la Fundación Manos que Ayudan, dijo que cada estudio cuesta más de 3 mil pesos, uno es un TAC de cráneo y el otro de columna.

“Hablé con el Doctor Faustino Aguilar y él me manda con el Doctor Ángel Cruz quien me confirma que no funciona la máquina en el Amparo Pape, y no se ha hecho nada al respecto”, comentó.

Dijo el entrevistado que los extranjeros accidentas son personas que no tienen familiares aquí, y que requieren de medicinas, análisis y ahora estudios costos; “nosotros les hemos apoyado con algunas de sus necesidades pero necesitamos que las autoridades de salud nos apoyen”.

Destacó que tienen hospedad a una señora joven guatemalteca que fue dada de alta, y les siguen brindando apoyo a los demás.

En el accidente murieron 3 personas, y posteriormente falleció una más que se encontraba internada.

El dirigente de Manos que Ayudan solicita apoyo de las autoridades de salud para sacar adelante estos estudios que requieren dos de los migrantes internados una está en la cama 10 y la otra en la cama 16, una es nicaragüense y la otra es guatemalteca.

Desde el sábado pasado les dieron la orden para el estudio, pero siendo miércoles no se les ha realizado porque la máquina no funciona.