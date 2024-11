Nerviosismo en mercados por amenazas de Trump.

La aplicación de aranceles a los productos mexicanos implicaría una fuerte afectación, por lo que se espera que esto no se implemente, externó el representante de la CTM Monclova quien dijo que esperarán conocer que sucede una vez que Donald Trump asuma el cargo en el mes de enero.

Carlos Mata López mencionó que sin duda, las declaraciones que dio el Presidente Electo ponen nerviosos a los mercados internacionales y a los inversionistas que están en espera de conocer la postura del próximo presidente.

Consideró que de aplicarse aranceles en los productos que lleguen a Estado Unidos, habrá una afectación directa en la industria, incluyendo en el sector ferroviario que se mantiene como el soporte en la región Centro.

Sin embargo, la afectación también sería para Estados Unidos, ya que el incremento en los productos con la aplicación de aranceles se reflejará en el costo final que deberán cubrir los propios ciudadanos.

Aún esperan que sean declaraciones como parte de una campaña, y que en realidad no se firmen estos documentos, por lo que están a la expectativa de ver que sucede una vez que asuma el cargo.

Señaló que deberán esperar a ver que viene y cual sería la forma en la que el Gobierno de México enfrentará esta problemática, así como conocer cuál será la defensa del Gobierno Mexicano para contrarrestar esta situación.

"Tenemos que ver en qué términos viene ese arancel, no sabemos si se aplique o no, yo no sé si lo firmen o no, por lo que tenemos que esperar y ver qué es lo que harán las empresas en consecuencia", indicó.