"Ni Napo ni Leija queremos unidad"

Ni napos ni democráticos, trabajadores llaman a la unidad a los obreros de AHMSA para la conservación del Contrato Colectivo, dentro del proceso de legitimación que se debe llevar a cabo en la empresa.

Luego de nombrarse la comisión de trabajadores de la Sección 147 que se integrarán dentro de la mesa electoral, Ramiro Coronado Contreras, quien fue electo como Presidente, señaló que es necesario mantener la unidad de los obreros para conservar el contrato y los derechos de los trabajadores.

Señaló que en este punto no hay colores y no puede haber divisionismo, ya que todos luchan por un mismo objetivo, conservar los derechos laborales y no pueden perder el contrato por intereses personales.

"Quiero hacer el llamado a los trabajadores para estar todos sobre lo mismo, que no se mal informe a los trabajadores, por que es algo que a todos nos interesa y sería un error perder el contrato".

Señaló que se deben unir todos como trabajadores para conservar los derechos laborales y se debe hacer todo de acuerdo a la ley, por lo que deben esperar que el Centro Federal asigne la fecha para la votación.

Así mismo pidió a los trabajadores que no se dejen engañar por personas ajenas a la empresa, ya que dentro de las reuniones que realizan los "napistas" existen personas que no pertenecen a Altos Hornos de México, ex trabajadores y personas ajenas a la empresa, que lo único que buscan es confundir.

"El exhorto es a estar unidos todos como trabajadores, esperar la fecha y llamar a la unidad, con el fin de salir todos como uno sólo, todos somos compañeros por lo que no debemos caer en conatos de violencia, debemos acercarnos, platicar, para sacar esto que es muy importante para nosotros y conservar nuestro contrato", indicó.