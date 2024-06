Ni su enfermedad pudo detenerla

Ni su enfermedad cardiaca detuvo a la señora Hermilinda Mendoza Vaquera de acudir a votar este domingo en la casilla de foráneos, tenía prohibido cualquier actividad por su condición luego de estar internada hace una semana.

La señora de 69 años de edad es originaria de Minas de Barroterán y con credencial de Saltillo donde vivió por nueve años. Desde inicios del 2024 su salud se ha deteriorado, fue en enero que tuvieron que internarla e intubarla debido a los problemas del corazón que padece.

Incluso el pasado domingo 26 de mayo volvió a recaer y estuvo hospitalizada pues además de la enfermedad, también padece de asma, lo que complicó la situación, fue hasta el miércoles 29 que fue dada de alta.

Esto no le impidió acudir a la casilla 342 básica ubicada en el Cecati 9, a pesar de las recomendaciones del doctor de no hacer ningún tipo de actividad y de las peticiones de su hija de no salir de su domicilio.

"No me perdería esto por nada del mundo, van a decir que no puedo hacer nada pero si andar allá votando. Es importante que no se pierda la responsabilidad del voto, nosotros los adultos queremos votar y sería bueno que vecinos apoyaran a los que no pueden valerse por sí mismos", dijo sonriente Doña Hermilinda Mendoza.