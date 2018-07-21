Ni una menos: Un grito desesperado

Las 24 horas existentes entre el 16 y 17 de julio 3 niñas fueron brutalmente asesinadas por hombres. Por definición los tres fueron “feminicidios” y las voces de la sociedad se elevaron para exigir justicia.

El día de hoy escuché en la televisión que una niña de 12 años sufrió un intento de violación por un menor de 17 años, y el conductor del programa se refirió al hecho como algo lamentable pero “¿Qué hacía esa niña a las 11 de la noche fuera de su casa?” Por este tipo de comentarios y de creer que la culpa es de las mujeres por “exponerse” los grupos que denuncian estas injusticias hacia la mujer, llámese feministas, o el término que mejor elija, aún no pueden creer que se siga culpando a la mujer de sus propios asesinatos.

Debido a esta ola de hechos de violencia en contra de mujeres, en este caso, niñas, colectivos y grupos de ayuda han compartido imágenes, dibujos, cuentos, reflexiones, poemas, para hacer reflexionar a la sociedad sobre lo grave de la situación y lo urgente que resulta que se haga algo para resolverlo.

La frase #NiUnaMenos sobresalió de entre todos los hashtags creados para defender esta causa. Pero ¿qué significa realmente? Pues tiene su historia que se remonta algunos años atrás.

#NiUnaMenos: La unión y la idea de organizar el colectivo, nació como una necesidad ante los femicidios que no paraban (no paran) de suceder día a día.

Así se origina “Ni Una Menos”

Todo inició en 1995 cuando la poeta mexicana, Susana Chávez, escribió un poema con la frase “Ni una muerta más” esto como protesta por los feminicidios que ocurrieron en Ciudad Juárez. En el año 2011, Susana Chávez fue brutalmente asesinada, por ser mujer.

Inspiradas en la historia de Susana, de su poema, y se su lucha, en marzo de 2015, un grupo de activistas feministas argentinas organizaron un maratón de lectura en la Biblioteca Nacional, bajo el lema #NiUnaMenos, esto para que durante el maratón de lectura se trataron temas vinculados a la violencia de género, trata y femicidios.

La unión y la idea de organizar el colectivo, nació como una necesidad ante los femicidios que no paraban (no paran) de suceder día a día.

7 mujeres mueren en México cada 24 horas por el simple hecho de ser mujeres.

El caso de Chiara Páez en Argentina

El 10 de mayo de 2015, el femicidio de Chiara Páez, una chica de 14 años, embarazada, quien fue brutalmente asesinada y enterrada en el patio de la casa de su novio en Santa Fe, enfureció a la sociedad de Argentina y de todo latinoamérica.

Se decidió entonces convocar a una marcha para decir ¡Basta! Basta de violencia machista.

Gracias a esta convocatoria y a la historia de Chiara que removió los sentimientos de todos, ya no eran unos pocos los que se manifestaban en su contra.

La convocatoria comenzó en las redes sociales y se hizo rápidamente viral por las miles de mujeres y hombres que respondieron a este llamado, todos estaban enojados, llenos de rencor, queriendo ser escuchados.

La convocatoria de aquel 3 de junio en Argentina superó todas las expectativas. Ya no era un grupo de mujeres que reclamaban sus derechos, la sociedad entera salió de sus casas al grito de #NiUnaMenos.

Asistieron personas de todos los géneros y edades. Familias enteras y organizaciones sociales.

La violencia machista ahora tenía un nombre y se empezó a reconocer al femicidio como su máxima expresión.

Esta marcha fue un ejemplo duro para todos los países, al menos de habla hispana, quienes se solidarizaron y lo más importante, que se identificaron con la sociedad de Argentina, quienes contagiaron esa ira y dolor al resto del continente.

La marcha del 8 de marzo

Las marchas continuaron por los países latinoamericanos y el resto del mundo. Todas enfocadas en el acto de violencia hacia las mujeres y contra todo tipo de machismo presente en la sociedad.

El 8 de marzo de se celebra el Día Internacional de la Mujer, y por tal motivo se eligió ese día para realizar una marcha que movilizó a casi todo el continente.

El 8 de marzo de 2017 y 2018 miles de personas salieron a la calle exigiendo ponerle fin al machismo en todas sus formas: violencia física, verbal, psicológica,

obstétrica, económica, sexual, institucional, simbólica y laboral hacia toda mujer.

Este año fue el segundo consecutivo que se realizó esta marcha, pero la cantidad de manifestaciones que se han realizado son muchas. 7 mujeres mueren en México cada 24 horas por el simple hecho de ser mujeres.