Niega atención Hospital del DIF

Por no traer dinero para pagar su consulta, el Hospital del DIF Monclova, le negó la atención médica a una mujer que sufre de sangrado y que pudiera enfrentar un serio problema de salud.

Se trata de Perla Marina Esquivel García, una joven especial de 28 años de edad que enfrenta un problema en la matriz y no cuenta con los recursos económicos para atenderse.

Doña Diamantina García Cárdenas, llorando esperó más de tres horas al alcalde Alfredo Paredes para pedirle atención para su hija, pero no ha tenido respuesta.

Dijo estar preocupada por la salud de su hija que tiene hemorragia uterina disfuncional, un sangrado uterino anormal, su menstruación ha permanecido desde los primeros días de mayo.

Está preocupada por su hija.

“La última vez que se puso mal la llevé al hospital del DIF y allí me dijeron que si no traía dinero no la metiera, mi hija ha perdido mucha sangre, ya está débil y se desmaya seguido, tiene tres meses reglando, comentó Diamantina García.

Le dijeron que podría tratarse de quistes en la matriz o cáncer, que incluso hasta podían quitarle la matriz a su hija para reducir el sangrado, anteriormente le daban anticonceptivos hasta que un médico le recomendó que ya no lo hiciera ya que podría quedar estéril.

Perla Esquivel tiene 28 años de edad, es una joven especial, no se tiene un diagnóstico certero, su madre menciona que nació prematura a consecuencia de las agresiones que su esposo le dio durante el embarazo.

Doña Diamantina trabaja en un hogar lavando, planchando, haciendo el quehacer, lo que gana no le es suficiente para poder darle a su hija la atención médica que necesita.

“O le compro pañales, comemos o le doy la atención médica, no me alcanza el dinero, por eso quería hablar con el alcalde, pero otra vez no me atendió”, comentó.

Mencionó que hace dos semanas su hija estuvo hospitalizada en la Cruz Roja, allí le aplicaron varias inyecciones cada una le costó 400 pesos, actualmente se ha quedado sin recurso y preocupada pues en cualquier momento su hija se puede poner mal.

“Necesito saber qué es lo que tiene, para darle un tratamiento o ver si es una operación”, comentó.

Ellas viven en el Barrio España, en la calle Álamo 215 interior 3, entre calle Laredo y Purísima, su número es el 866 1701597.