Niega IMSS atención a embarazada

Otra negligencia en la Clínica 7 del Seguro Social, en donde de nueva cuenta se pone en riesgo la vida de una joven embarazada, al no quererle realizarse una cesárea de urgencia debido a que no contaban con incubadoras, por lo que tuvo que ser trasladada por mismos familiares a una clínica particular.

Familiares de Sarely Chávez de León denunciaron la negligencia y mal trato que se les dio por parte del personal de la Clínica 7 del Seguro Social, que expuso la vida de la joven y el bebé.

Informaron que el pasado jueves ingresó Sarely a la Clínica 7 para que se le realizara una cesárea de urgencia, debido a que estaba perdiendo liquido amniótico, pero no se le realizó porque era un embarazo de 35 semanas y no tenían incubadoras para atender al bebé luego de la cirugía.

El día de ayer se le realizó un ultrasonido a la madre, debido a que se sentía mal y seguía perdiendo liquido y se le informó que traía 2 centímetros de líquido amniótico cuando lo mínimo son 5, por lo que estaba en riesgo la vida del bebé, por lo que pidieron que se le realizará la cesárea.

A pesar de las condiciones la ginecóloga Olga Lidia González, se negó a hacer la cirugía y responsabilizarse de lo que sucediera.

Ante la insistencia de la familia se autorizó el traslado de Sarely a Monterrey, para que se le realizará la cesárea, ya que allá si cuentan con incubadoras, pero la familia se negó ya que no había garantía que la joven aguantará el traslado.

Es por eso que a pesar de la voluntad del personal médico, la familia la trasladó a una clínica particular aquí en Monclova para que se le realizará la cesárea.

La familia se mostró molesta, porque se les dijo que el IMSS pudo rentar una incubadora para que se diera la atención de manera oportuna, además que ante la falla de elevadores, Sarely tuvo que ser bajada por los camilleros por las escaleras, a pesar del estado de salud en el que se encuentra.

Y para finalizar, la institución se negó a trasladar a la joven a la clínica particular en la ambulancia que estaba lista para trasladarla a Monterrey, por lo que tuvieron que llevarla en un carro particular.