Niega Melba Farías se rechace regularización

La Diputada Federal Melba Farías Zambrano negó que se haya rechazado la regularización de vehículos de procedencia extranjera e indicó que únicamente se regresó a la Cámara de Diputados para que se justifiquen algunos de los puntos que se presentaron, pero dijo que continuarán luchando para que se dé.

El Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos del 2020, con algunas modificaciones en relación a lo que presentó la Cámara Baja, en donde se descartó la regularización de los vehículos “chocolate”, además se eliminó el cobro de derechos por uso de agua en el sector agrícola.

Melba Farías Zambrano, Diputada Federal.

Sin embargo, la Diputada Federal por MORENA, negó que se haya dado marcha a tras a un proceso de regularización, sino que se regresó la iniciativa a la Cámara de Diputados porque hay partidas que no están bien documentadas.

Señaló que al regresarse se tiene que realizar todo un procedimiento y hacer bien las cosas con las reservas que se tienen en ese rubro a fin de que se apruebe.

Negó que esto signifique que no habrá proceso, al contrario señaló que se buscará la forma que se autorice y se regularice la situación de los miles de vehículos que se encuentran en el país.

Mencionó que quienes están en contra de la regularización de estos vehículos son empresas armadoras de carros, sin embargo se señala que se regularicen o no los autos, estas unidades circularán en el país, por lo que se busca dar una solución al problema y se obtenga un buen ingreso a los estados y municipios.

Dentro de los lineamientos que se establecen, se encuentra que el dinero que se obtenga de la regularización de los vehículos, el 40 por ciento se destinará a los municipios, el otro 40 por ciento al estado y el 20 restante a la federación, así como también se pide que se cierre la frontera a estos automóviles.

“Debemos resolver el problema que es el ingreso de estos vehículos al país, porque no tiene caso que se realice un proceso de regularización si en 3 o 4 años va a ser lo mismo, por eso se pide que se cierren las fronteras y quienes estén interesados en un vehículo americano que pague sus impuestos”.

Reiteró que este proceso no está cancelado y en la Cámara de Diputados se buscará que se autorice este proceso y se dé una solución.