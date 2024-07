Niega regidor compra ilegal de un predio

De manera legal hizo el trámite para la compra del predio que se presume es municipal, el regidor Leonardo Hernández dijo lo anterior tras señalar , que tiene la propiedad en su poder y nadie se la ha reclamado.

El regidor comentó que desconoce si el predio en cuestión y que está a nombre de su esposa sea municipal, dijo que el lo adquirió recién llegó a la administración, hace dos años y que el trámite se hizo de manera correcta y pasó por las dependencias que rigen la compra-venta.

Consideró que esta situación puede denostar una vez más ataques políticos en su contra, "ya he vivido estás situaciones antes, no es la primera vez que me acusan sin comprobar lo que dicen".

Se negó a definir cuál es el predio, dónde se ubica y cuánto mide, tras destacar que son datos personales pero aceptó que hay cimientos de construcción.

Políticamente, dijo que es panista y lo seguirá siendo, pero contempló que los ataques en su contra pueden derivarse de su apoyo al candidato que hoy es el alcalde electo.

Indicó que nadie le ha demandado que el predio en su posesión sea un área verde, por lo tanto, tampoco demandó a quien se lo vendió y decidió proteger su identidad.