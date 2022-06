Niegan haya maltratado a estudiantes

"No hay responsables hasta que no se concluya la investigación, además no hubo maltrato o amenazas", señaló el director de Servicios Educativos respecto a la psicosis en la escuela primaria Ford 128 "Julia Cantú", donde se especulaba que la maestra de inglés quiso actuar contra los alumnos.

"Estuvimos hablando con personas del plantel educativo y en realidad no observo que exista una situación concreta por parte de la escuela en relación a la maestra, más que una serie de comunicación donde ella invitó a los padres a realizar una manifestación por la situación administrativa", dijo el director regional de Servicios Educativos.

Félix Rodríguez Ramos indicó que la falta administrativa no está relacionada a maltrato hacia los alumnos y a las oficinas no han llegado reportes, más si de faltas a su trabajo. Señaló que si se le levantó un documento administrativo, no quiere decir que sea definitivo.

El caso se turnará a la Secretaría de Educación Pública y a través del área jurídica se verificará si la maestra Norma Neávez cuenta con algún justificante o no con respecto a la inasistencia.

"En ningún momento veo que se trate de alguna amenaza, sino que habla de una inconformidad por haberle hecho el acta debido a sus faltas al trabajo o porque ya no se le permite presentarse al plantel".

Señaló que la maestra Norma Neávez tendrá que presentar sus argumentos para poder continuar dentro de la Secretaría de Educación Pública. El caso también pudiera ser atendido por la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, al tratarse de estar en juego la salud física de los menores.

Añadió que todos los maestros realizan un examen psicológico antes de ingresar a la secretaría y si hay una situación que los llegue a alterar en un futuro, es revisada y atendida por los especialistas.