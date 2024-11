Niegan que dos niños murieran por dengue

Autoridades municipales y de la Secretaría de Salud descartaron que la muerte de 2 menores de edad en Monclova haya sido por dengue.

El alcalde Mario Dávila Delgado, Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción 04, José Alberto Morena Navarrete, epidemiólogo y Silvia Guajardo Álvarez, coordinadora de Vectores ofrecieron una rueda de prensa para informar sobre los casos de dengue, las acciones que se realizan para combatirlo y el fallecimiento de un niño de 10 años, hasta ahora no confirmado de que haya muerto por dengue hemorrágico.

En octubre también se reportó el deceso de una bebé presuntamente por la misma causa que murió otro menor este lunes, alumno de la escuela José Ramón Guevara Cisneros, lo alarmó a la población de Monclova y la región centro del Estado.

Ante esto y la obligación y responsabilidad que tienen como autoridades, se ofreció una conferencia en la que dieron a conocer que se mantienen las acciones de campo, cercos sanitarios, fumigaciones, perifoneo, abate, descacharrización y otras acciones para eliminar el dengue.

Respecto al deceso del menor, el epidemiólogo dijo "El caso que yo conozco de un niño fallecido no fue por dengue. Hay muchos diagnósticos diferenciales con dengue, no es nada más porque se parece clínicamente, hay que hacer el diagnóstico y se tiene que confirmar por laboratorio, si el laboratorio te dice que no es dengue, no es dengue, estarías echando mentiras".

Por su parte Dávila Delgado, mencionó que en la escuela donde estudiaba el menor se realizaron acciones sanitarias por el departamento de Educación y Salud, y existen muestras que se determinarán en menos de 72 horas para saber si fue dengue o no la causa de su muerte.

"Es importante que se atiendan los signos de alarma para no llegar a un desenlace fatal que no se ha dado en el hospital, se da fuera del hospital y llegan al hospital sin signos vitales, eso es importante señalarlo, tenemos dengue en la mitad de las colonias y somos un equipo y tenemos que reforzar a un más las acciones", destacó.

La mayor parte del ciclo es acuático, huevecillo, larva y pupa que se deben de eliminar, y lluvias no se han registrado en el municipio lo que determina que os criaderos se generan en los hogares a consecuencia del agua acumulada en diversos recipientes.

El primer caso de dengue se registró a mediados del mes de agosto de este año en la calle Felipe Pescador en Frontera, lo que la fecha ya va 270 casos confirmados y 22 hospitalizados con signos de alarma en estancia corta de 3 o 5 días.

De lunes a viernes se realizan diversas labores en las colonias, en últimos días en la Occidental, Sierrita, Miravalle, ejido Primero Mayo, 8 de Enero, Guadalupe, Aviación, Buenos Aires, 21 de Marzo, Fraccionamiento Azteca, Estancias de Santa Ana, Deportivo, Tierra y Libertad, Elsa Hernández, Esperanzas, Diana Laura, Independencia, 10 de Mayo y Bellavista.