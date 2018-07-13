Niños cantores de Monclova arrancan taller de verano

El día que visité las instalaciones donde se están llevando a cabo los cursos de veranos del grupo de los Niños Cantores de Monclova el payaso Pichirilo estaba conviviendo con ellos. El ambiente era muy relajado y parecía que todos, niños y papás, se estaban divirtiendo, luego se notó que en realidad de eso se trata todo el taller, de disfrutar cada momento que se comparte juntos.

En la siguiente entrevista se da a conocer de qué va el taller que inició el lunes pasado pero que finaliza hasta el 27 de julio, pero principalmente es una puerta para que la gente conozca el propósito de las clases y el talento y emoción de los niños que asisten.

Tenor Óscar de la O. Director General de NCM (Niños Cantores de Monclova)

¿Cuál es el motivo de la visita de Pichirilo?

Pichirilo es parte de los NCM, siempre nos apoyó en su programa, nos echaba porras y mandaba a su auditorio a las audiciones que teníamos, y queremos festejar y todo lo que logremos, toda la gente que siempre estuvo con nosotros siempre serán tomados en cuenta. Ahorita estamos festejando el inicio de curso de veranos 2018, el primero que se realiza.

Así surge la idea de un curso de verano

La verdad ha sido de mucha paciencia, por ahí tuvimos un largo descanso porque el concierto se realizó en diciembre y se lanzó de nuevo la convocatoria, les hablamos a los niños que estaban antes y la mayoría están aquí de nuevo, ahorita hay 7 niños nuevos, además de los que habían antes, que están contentos de iniciar. Para formar parte del grupo de los Niños Cantores de Monclova es que las edades sean de 7 a 15 años, y prácticamente es todo, que tengan muchas ganas de participar, no es necesario que tengan previo conocimiento. Aquí se les enseña, es un curso intensivo de 9 a 1 de la tarde todos los días. En las mañana se da curso de solfeo, lectura musical. Esperamos a final de curso demostrar lo que aprendieron con un concierto, todos tocando con partitura, que ya lo habíamos hecho anteriormente, más de 19 canciones, y esa es la idea.

La importancia de que se les enseñe con partituras es parte de la cultura de un músico, así como es importante aprender a leer y escribir, también musicalmente es importante saber leer las partituras, es otros idioma más, así como el español, inglés, alemán, la verdad yo siempre les he dicho, si van a tomar clases para ser cantantes tienen que ser cantantes bien formados, y parte de eso es leer música, y así es más fácil para mí poner repertorio porque cada quien sabe leer su línea de canto y se me facilita el trabajo.

Los Niños Cantores de Monclova

Son un grupo de niños interesados en el arte de la música, liderados por Óscar de la O.

Conocimiento adquirido por un NCM

Un niño que asista al curso va a ser un niño que conoce más lo que es el arte del canto, va a salir leyendo música. Vamos a tener dos instrumentos que es el piano y el violín, entonces será una introducción al instrumento entonces los niños van a aprender desde el nacimiento del instrumento, la historia del mismo, como por ejemplo cuándo se inventó, qué instrumentos había, qué exponentes hay, qué obras maestras hay para cada instrumento, entonces van a salir con un amplio conocimiento de lo que es el piano y el violín, también posteriormente aprenderán a vocalizar para cantar y armar el repertorio para la gran clausura.

Los padres de familia en todo momento estuvieron al pendiente de lo que se decía sobre el taller, la mayoría de ellos son padres de niños que con anterioridad habían asistido a clases y que ya están integrados al grupo NCM, por lo tanto no dudaron en dar alguna opinión sobre lo que significa formar parte de este grupo.

Mirna Campos Mamá de Lisely

¿Por qué traer a su hija a este taller?

Yo podría esperar muchas cosas de este taller, por expectativas esperaría que mi niña pudiera cantar mejor, no desentonar al cantar, porque le gusta mucho, que alcanzara llegar a ciertas notas en algunas canciones y lo disfrutara, pero más que eso he recibido más de lo que esperaba: son como una familia, se divierten, aprenden muy rápido, el maestro tiene un estilo muy peculiar de enseñanza que hace que desde las primeras clases se note el cambio drástico en la voz de los niños, te das cuenta de todo lo que pueden lograr cuando realmente no lo esperabas. Ha sido como una terapia no sólo para mi hija, sino para todos nosotros que hemos pasado por ciertas situaciones que estas clases les han ido ayudando a salir adelante y a vivir las cosas de manera distinta. El arte de la música te ayuda a expresar y sacar todo lo que traes dentro, sean emociones buenas, o situaciones tristes o difíciles, y yo creo que he recibido mucho más de lo que yo esperaba. Lo recomiendo ampliamente, ver a mi niña contenta y cantando, aprendiendo y divirtiéndose en una familia tan grande, no tiene comparación.

Rosa Gaytán Mamá de Luis Enrique

En el caso de mi hijo el género que él cantaba era ranchero. En las clases del maestro él escuchó lo que el maestro decía y le gustó, a pesar de que le dije que ese no era su género, pero él insistió, empezó las clases y ahora él ya está cantando este género, ya lo presentó el maestro, dijo que va muy bien.

En sus presentaciones entonces ya está manejando también este género que es de ópera, él va a seguir en estas clases, él quiere seguir aquí. Al finalizar los niños tuvieron un espacio para divertirse y jugar en grupo, que como se sabe es de suma importancia, tener una convivencia sana y pacífica. Los Niños Cantores de Monclova son un referente actual de lo que se está haciendo en pro de la música en nuestra ciudad.