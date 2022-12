No alcanza para comprar una casa

Una casa económica tiene un costo de 480 mil pesos con la inflación del 8 por ciento, esto en caso de que se mantenga, informó el desarrollador de vivienda, Andrés Osuna Mancera, quien dijo que los precios de los materiales aumentaron un 25 por ciento.

"La vivienda va a tener que incrementarse, esperemos que no, aparte de la inflación del 8.4 por ciento también han subido el precio de los materiales desde principios del 2022, productos para construcción como acero, cemento y por consecuencia el block"

Con el fin de no impactar al derechohabiente, tratan de modificar el sistema de construcción, reconoció el empresario constructor, quien dijo que esto difiere con las obras de magnitud como los puentes, edificios, hospitales debido a los incrementos de materiales.

Señaló que el costo de la vivienda no se ha incrementado desde el mes de febrero en adelante y será en enero del 2023, cuando se verá como impactará la inflación, lo que se autoriza de los aumentos y nuevo precio de la vivienda en los fraccionamientos.

"Ya no están los fraccionamientos que eran grandes, vamos muy dedicado al mercado entre 50 y 100 viviendas y más sectorizado para que no tengamos un inventario, el cual cuesta de acuerdo a la inflación. Además, la población de la región centro no puede acceder a un crédito porque tiene convenios con el IMSS o el INFONAVIT".