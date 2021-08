No alcanzaron vacuna el 30% de los estudiantes

El 30 por ciento de la población estudiantil de la Universidad Politécnica Monclova-Frontera no recibió la primera dosis contra el Covid-19, por lo que deberán tomar clases a distancia, uno de los motivos fue que no alcanzaron dosis dentro del proceso de vacunación a pesar de haber esperado durante horas.

La rectora Esra Cavazos del Bosque mencionó que en el pasado proceso de vacunación con la farmacéutica de AstraZeneca, los alumnos no pudieron ser inoculados, por lo que esperan que en la próxima remesa para el grupo de población de 18 a 29 años de edad, puedan lograr la protección contra el Covid-19.

Los estudiantes no pudieron vacunarse porque no alcanzaron dosis en ambas sedes, y la segunda fue por cuestiones de trabajo, no pudieron organizarse aunque las empresas les habían dado la disponibilidad de acudir.

Negó que en la universidad solo se admita a alumnos que recibieron la primera dosis, la rectora externó que casi todos los trabajadores docentes y manuales cuentan con los anticuerpos de la vacuna de CanSino y de alumnos, el 70 por ciento de la matrícula.

"Esperamos que le den oportunidad a ese 30 por ciento para vacunarse, no podemos negarles el acceso a la universidad, solo les hacemos la invitación que por respeto a los demás, elijan la modalidad a distancia".