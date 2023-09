No cree iniciativa privada que pague Ancira

"Hasta no ver no creer, fue un calmante que envió a los obreros", externaron miembros de la Iniciativa Privada respecto al supuesto pago a los trabajadores que anunció hace dos semanas el Ex Presidente del Consejo de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo.

Hoy martes se cumplen las dos semanas señaladas por el Ex Presidente del Consejo de Altos Hornos de México para el pago de los trabajadores, sin embargo, empresarios como obreros dudan que se lleve a cabo realizar el pago al no ver ningún avance en el tema de la empresa.

Al respecto se han pronunciado los integrantes de diversas cámaras empresariales, tal como Arturo Valdez Pérez presidente de la Cámara Nacional del Comercio (CANACO), quien dijo que aunque Alonso Ancira si dio una declaración fue mediante una entrevista preparada.

"No creo que vaya a suceder, es muy difícil lo que dijo este señor ya que todo ha sido una farsa, siempre a puras mentiras y tiene todo muy bien preparado, lo veo muy difícil ante lo complicado que está la situación"

Mientras que el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eugenio Williamson, señaló que ya van varias veces que dice lo mismo y lo mejor hubiera sido que directamente desde Recursos Humanos, avisaran del pago de sueldos a los empleados.

"Es lo justo y lo que tiene que hacer la empresa, esperamos que ahora si les cumplan pero la verdad lo dudamos", externó.