No cree sindicato en la venta de AHMSA

Representantes del Sindicato Nacional Democrático no confían en declaraciones del vocero de AHMSA Francisco Orduña tras darse a conocer la tarde del miércoles de la venta de acciones mayoritarias de Altos Hornos de México.

"Nosotros no tenemos ninguna versión oficial, ojala fuera cierto, tantas veces que ha dado información Paco Orduña y a la mera hora resulta que no es, necesitamos una versión oficial para poderlo comunicar nosotros también"

Explicó que no quieren mentiras, y la realidad es que la empresa sigue en las mismas condiciones, sin energía eléctrica, sin el servicio de transporte de personal, sin el suministro de gas natural y además la incertidumbre de cada jueves por el pago de nómina.

"Oficialmente no tenemos nada, y no queremos meternos en un problema con los trabajadores y alzar las campanas al vuelo, y gritar y decir, cuando no hay nada" mencionó Gerardo Flores vocero del Sindicato Nacional Democrático.

Dejo en claro que no quieren problemas con los obreros, pues en anteriores ocasiones se ha informado del pago de ahorro y al final no se da y los obreros se molestan con sus representantes sindicales.