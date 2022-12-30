No da beneficios Par Vial: Canaco

La Cámara Nacional del Comercio (Canaco) dio a conocer que Par Vial no ha beneficiado a los comerciantes o ciudadanía, debido que no se redujo la gran movilidad y hay un constante congestionamiento vial.

El Ayuntamiento de Monclova mandó hacer un estudio con el fin de analizar si los carriles del bulevar Francisco I. Madero como del bulevar Benito Juárez, regresaban al sentido de antes, sin embargo, la sugerencia más viable es dejarlo como está y solo hacer algunas adecuaciones en ciertos cruces de los bulevares

Arturo Valdés Pérez presidente de la CANACO, señaló que nunca estuvieron de acuerdo en que se realizara el Par Vial ya que no lo consideran funcional para mejorar el flujo de los automovilistas.

“Quisiéramos ver ese estudio que hicieron para ver donde está lo funcional del proyecto, lo que queríamos era desfogar el bulevar Harold R. Pape, pero no mejoró en nada y sigue igual de saturado. Ahora hay que ver qué adecuaciones se pueden hacer para mejorar un poco”.

Señaló que el Par Vial no afecta las ventas del comercio ubicado en esa zona, pero si es más el tiempo que tardan los clientes en ir a los negocios o realizar las compras, aunado a que gastan más gasolina en ir de un lugar a otro.

Así mismo, en el estudio se arrojó la necesidad de colocar dos semáforos sobre los bulevares, dicha información la dará a conocer el mismo alcalde Mario Dávila.