Madres alzan la voz en el Día Internacional de la Mujer con la campaña 'No dar pensión también es violencia'. A través de la red social Facebook, expusieron a deudores alimentarios y compartieron sus historias de lucha, evidenciando la falta de apoyo de quienes deberían cumplir con sus responsabilidades.

La campaña visibilizó casos de mujeres que, a pesar de enfrentar grandes desafíos, han sabido salir adelante, incluso cuando sus hijos tienen discapacidad o son madres de más de dos menores.

Con valentía, narraron las dificultades que han enfrentado para brindarles una vida digna sin la ayuda económica de los progenitores.

El relato de Carolina

La mujer señala que su relación estuvo llena de infidelidades, incluso nació una niña producto de los actos de su ex pareja, fue ahí que decidió empezar el divorcio el cual ella misma pagó.

Ha venido sufriendo violencia por parte de Daniel "N", quien ha hecho comentarios violentos sobre ella, y ahora solo busca justicia pues pasó casi un año sin darles ni un solo peso a sus hijos-

Aunque el Juez aprobó 900 por semana como pensión, 450 para cada niño no cumplía con su obligación, mientras que, en cuestión a la convivencia, jamás se los ha negado.

Sin embargo, la misma establece todos los fines de semana, pero el hombre refiere que 'me los iba a cuidar para yo irme al ped*'.

"Yo jamás les he hablado mal a mis hijos de él. Suficiente tienen con que sigan desilusionándose semana a semana. A ellos no les falta nada, están llenos de amor y son unos niños muy felices, cariñosos, divertidos, ocurrentes, son mucho y duele pensar: ¿por qué su papá se está perdiendo de esto? ¿por qué no los ve? ¿Por qué no les da nada? ¿Acaso no los quiere?", relató.

Hoy, por ser Día de la Mujer, invito a todos los hombres a que no se reproduzcan si no pueden darle a sus hijos ni la atención, ni la estabilidad económica, ni su presencia.

¡Así que lo único que queda es lo legal y la justicia, y no dar pensión, también es agresión!"

Aly Flores compartió

"'No lo necesitas, el niño no ocupa de él, ¿´Pues no que tú eres una luchona y que puedes sola?", es lo que frecuentemente escucha Aly.

¡Claro que tengo que poder! ¡Claro que sí lo ha necesitado! ¡Claro que sí ha ocupado su atención, dinero, cuidados y su presencia!

No romanticemos ni minimicemos el impacto que tiene la omisión de cuidados de la figura paterna.

"Es un delito y grito y marcho, y desfilo por erradicar la impunidad y burocracia con la que las instituciones o instancias tratan la violencia y agresión de los padres", concluyó.