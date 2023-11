“No debe Ejército llevar el sistema de salud”

“Lo correcto es que todo el sistema de salud intervenga y no el Ejército, según los antecedentes de cambios en el sector salud, estos no han sido para beneficio de la población como la extinción del Seguro Popular”, señaló el alcalde Mario Dávila Delgado.

Para resolver el desabasto de medicinas en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador le apuesta de nuevo al Ejército Mexicano, anunció que la megafarmacia que busca garantizar la existencia de todo tipo de medicamentos para el sector público estará bajo control de Birmex, que dirige el General Jens Pedro Lohmann Iturburu.

Respecto a la propuesta del presidente AMLO sobre que el ejército sea quien reparta los medicamentos, el alcalde Mario Dávila Delgado señaló que el mandatario ha retirado cosas importantes de salud como el Seguro Popular, el cual era un programa exitoso a nivel internacional y le tocó ser portador del programa.

“En su lugar el mandatario presentó el INSABI, pero ante los resultados negativos e ineficiencia este desapareció, la parte necesaria para el sistema de salud en medicamentos es cubrir tratamientos contra el cáncer, contra enfermedades degenerativas, tratamientos para enfermedades crónicas y sus complicaciones”

Señaló que lo demás si se puede cubrir como los analgésicos, dolores, antibióticos que no son tan caros y se adquieren en un sistema de compras consolidadas ya que un solo medicamento para el cáncer puede costar 30 a 50 mil pesos.

“Vamos a desear y esperar, y darle el beneficio de la duda al presidente, esperemos que no se use de forma electorera. Yo creo que no es lo correcto, lo correcto es que todo el sistema de salud intervenga y no el Ejército que no tiene experiencia en esos temas como el IMSS o ISSSTE”