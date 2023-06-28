No debe usar cerveza para mitigar el calor

Aunque la cerveza puede ser una bebida refrescante con la cual se mitiga la sed e incluso genera un estado de desestres, la realidad es que esta no debe ser usada en demasiada cantidad, ya que el alcohol puede provocar hinchazón del cuerpo así como síntomas de deshidratación como nauseas, vómitos y mareo, dijo el Doctor Ángel Cruz García.

Es durante la temporada del calor cuando se recibe a una mayor cantidad de pacientes que son víctimas de los síntomas de la resaca o quienes tienen enfermedades crónicas que se agravan debido a la ingesta inmoderada del alcohol, por lo que es importe que sepan que el calor se mitiga con agua y no con bebidas alcohólicas dijo el médico.

Dijo que si bien la cerveza pude ser una bebida que refresca al organismo, consumida en exceso pueden generar problemas y lesiones en órganos vitales como son en hígado, riñón y cerebro, pero además causa irritación en el estómago, hipoglucemia y pérdida de líquidos al organismo.

El Director del Hospital Amparo Pape de Benavides dijo que si bien la cerveza puede consumirse de forma moderada para refrescarse o convivir, no debe utilizarse como agua de uso, mucho menos si padecen enfermedades que pueden provocar predisposición a los componentes de también llamado “oro líquido” ya que no hay que olvidar que tiene concentraciones de alcohol que pueden ser dañinas para el organismo.

“Hace mucho calor y todos requerimos refrescarnos, pero es mejor consumir bebidas frescas y naturales como son el agua, jugos de frutas e infusiones que no dañen el organismo, pues el consumo inmoderado de cerveza puede provocar daño hepático y renal que puede ser perjudicial para el organismo”.