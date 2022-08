No debió CFE dar contrato a mina

La CFE no debió otorgar contrato a la Mina El Pinabete porque no contaba con las condiciones de seguridad, como decenas de minas y pozos en la carbonífera que no son inspeccionadas, opinó el Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante.

"No deben existir esas fuentes de trabajo, no garantizan la seguridad de los trabajadores, son ilegales, no son supervisadas, y no tienen un esquema laboral garantizado", indicó.

Pero dijo que si aun con todas estas condiciones adversas a las que se refiere es la misma Comisión Federal de Electricidad quien les da los contratos sin antes revisar que su funcionalidad sea legal, es entonces cuando de plano se tiene un panorama aún más devastador de la región carbonífera.

"La minería es del orden federal, y para la seguridad de los trabajadores todos deben intervenir, nosotros como sindicatos debemos velar por la seguridad de los trabajos pero también, los tres órdenes de gobierno para que se garantice la supervisión", comentó.

Y añadió que lamenta mucho que la CFE les diera contratos a la Mina El Pinabete, pues no tenía las condiciones para operar, y por ello, siguen atrapados los 10 mineros que el pasado 3 de agosto sufrieron la inundación de la mina y no pudieron salir.

"Cerraron varias minas de carbón, las plantas lavadoras, así que la necesidad de estos trabajadores es extrema, la necesidad es lo que hace que acepten este tipo de trabajos, yo mismo les he dicho que no acepten este tipo de empleo por la inseguridad, pero me dicen que no tienen de otra", explicó.

Y por último destacó "La región carbonífera está colapsada, hacen falta inversiones, que los empresarios inviertan en lugares que tengan y garanticen la seguridad de los mineros".