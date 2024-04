"No decidirán ex empleados sobre bloqueo"

El Secretario General del Sindicato Nacional Democrático señaló que serán los trabajadores activos los que decidirán si se retira el bloqueo, al ser ellos quienes dependen de la fuente de empleo y no los ex empleados, reiterando que existe el riesgo que los inversionistas se vayan de continuar con esa postura.

Luego de que ex obreros de AHMSA señalaron que no permitirán que se abran los accesos y se realice la venta de materiales no esenciales de la empresa, Ismael Leija Esclante dijo que es una decisión que únicamente les compete a los activos.

Reconoció que los ex trabajadores están luchando por el pago de su finiquito, pero ellos ya iniciaron el proceso a través de otras instancias al interponer demandas, por lo que será una decisión de los trabajadores activos.

Comentó que los obreros deben de ver por el futuro de la fuente de empleo, por lo que deben de analizar la propuesta que presenten las autoridades federales y determinar que es lo que les conviene.

Dijo que existen muchos trabajadores que están de acuerdo que se abran los accesos, pero ya será una decisión que se tomará entre los trabajadores.

El representante sindical hizo un llamado a los trabajadores a la tener cordura y confiar en los representantes del Gobierno Federal que se presentarán el día de hoy para presentar la información a los obreros.

"Les decía yo, si ya no vamos a creer en las dependencias federales, pues entonces en quien, estoy de acuerdo que la confianza se perdió en los representantes de Altos Hornos por tanta mentira, cuando se daban fechas, puras mentiras, que lo único que hicieron es ir alimentando la desconfianza de nosotros".

Reiteró que existe el riesgo de que los inversionistas retiren su oferta de la mesa, al no tener un acuerdo con los trabajadores, en donde se está pidiendo la apertura de los accesos para ellos continuar el proceso.