No descarta Manolo alianza PRI, PAN, PRD

Manolo Jiménez no descarta una alianza entre PRI, PAN, PRD y algunos otros organismos políticos a nivel estado para la elección a gobernador del 2023, donde se buscará un mismo objetivo, que es el mantener la estabilidad, la seguridad, así como continuar el desarrollo de la entidad.

Ante la posibilidad de establecer una alianza, tal y como se realiza durante este 2022 en los estados en los que actualmente se compite por la gobernatura, el ex alcalde saltillense, dijo que está de acuerdo en sumar esfuerzos y trabajar en equipo con quienes tengan el mismo pensamiento de mejorar el estado.

Señaló que está de acuerdo en establecer una alianza y trabajar una alianza para mantener la paz y seguridad del estado, continuar con la estabilidad laboral y el desarrollo de Coahuila como en los últimos años.

Comentó que en 2023 será un proyecto en el que se sumarán los coahuilenses que quieren que el estado se siga fortaleciendo, y se unirán para enfrentar la "ola" destructiva que viene mermando la calidad de vida del país.

"Si es factible (alianza PRI, PAN, PRD), así como con otras fuerzas políticas, sociales y empresariales, aquí vamos a ser los coahuilenses los de aquí, contra quien quiere atentar contra nuestro estado".

Señaló que en el tema de la política se tiene que medir por lo que se ha hecho y no por lo que se dice que se va a hacer, destacando el trabajo que se ha realizado en el estado y que ha permitido que se convierta en un referente nacional. en materia de seguridad, empleo y desarrollo económico.

"Se han dado buenos resultados en los temas importantes para la gente, empezando con la seguridad, hoy Coahuila es el estado más seguro del norte de México, hoy Coahuila es uno de los estados con mejor calidad de vida, con mejor inversión extranjera y eso lo tenemos que defender a capa y espada".

Manolo Jiménez indicó que ya inició la grilla, el golpeteo político, pero señaló que se debe ver el trabajo que se ha realizado y no creer en quienes prometen que prometen un trabajo en materia de seguridad, cuando los resultados en materia de seguridad de otros estados y en el país son deplorables, los peores de la historia.

Señaló que no se debe permitir regresar a los niveles de inseguridad que existían hace 10 años, por lo que se deben sumar esfuerzo, trabajar en equipo, no sólo para ganar, sino para evitar que llegue esa "ola destructiva" que quite la paz, el desarrollo de Coahuila.