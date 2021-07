Coahuila

No descarta Manolo ir por gubernatura

Sin embargo dijo que ahorita está concentrado en el cierre de su administración.

Mónica Meza - 13 julio, 2021

No me encarto ni me descarto, pero primero termino mi compromiso como alcalde.